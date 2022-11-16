Здоровье 16 ноября 2022, 13:14 Диетолог Гинзбург рассказал, какой заправкой можно заменить майонез в новогодних блюдах Диетолог Гинзбург: я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной freepik

Читать 360tv в

Для того, чтобы снизить калорийность блюд на новогоднем столе, можно привычный всем майонез заменить на нежирную сметану. Об этом изданию NEWS.ru сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

При этом сметана должна быть не более 15% жирности.

Реклама

«Я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной, жирностью не больше 15%, — отметил диетолог.

Реклама

В некоторые блюда вместо майонеза можно добавить оливковое масло. Вред от него будет не таким критичным как от майонеза. Заправка из сметаны, по словам специалиста, и вовсе не навредит организму.

«Так что сметана в любом случае будет намного полезнее и не нанесет такой вред организму, какой ему наносит майонез», — резюмировал Гинзбург.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые имеют невысокую калорийность, но при этом способны быстро утолить чувство голода. К таковым он отнес гречневую крупу, вареную рыбу и творог.