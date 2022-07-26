Диетолог Гинзбург рассказал, какими болезнями грозит злоупотребление сладкими напитками

Потребление жидкости в жару должно быть повышенным, однако не стоит выбирать для этого сладкие напитки, продающиеся в магазинах. В промышленных лимонадах и газировках содержится очень много сахара, и чрезмерное их употребление может привести к проблемам со здоровьем, рассказал в эфире радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Жидкий» сахар всасывается в кровь очень быстро, поэтому сладкие напитки еще вреднее, чем обычные десерты.

«В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. <…> Организм человека не умеет справляться с такими „аварийными“ повышениями уровня сахара, из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование», — рассказал врач.

Это может спровоцировать развитие многих опасных заболеваний.

«Процессы, которые может запустить в организме сладкий лимонад, ведут к ожирению и возрастным болезням. Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей», — сказал Гинзбург.

В жару лучше утолять жажду обычной водой, а если хочется лимонада, можно делать его самостоятельно — например, с добавлением лимонного сока и имбиря или мяты, но без сахара.