29 марта 2023, 11:11
Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты способствуют улучшению памяти
Диетолог Гинзбург: жирная морская рыба и горький шоколад улучшают память
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал, какие продукты способствуют улучшению памяти. Он порекомендовал добавить в пищу жареную морскую рыбу, горячий шоколад и орехи.
Все эти продукты, по словам диетолога, стимулируют питание мозга и оказывают противовоспалительное действие на организм.
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«Во-первых, речь идет про жирную морскую рыбу. Это сразу источник омега-3 жирных кислот, йода и витамина D. Во-вторых, кисломолочные продукты. Это нормализация кишечной микрофлоры и снятие воспаления», — добавил Гинзбург.
Он также порекомендовал обратить внимание на зеленый чай, ягоды и бобовые.
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