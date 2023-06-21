21 июня 2023, 11:50
Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты повышают работоспособность мозга
Диетолог Гинзбург: на первое место я бы поставил какао и шоколад без сахара
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, какие продукты способны повышать работоспособность мозга. По словам медика, к таковым он бы отнес какао и шоколад без сахара.
Врач также порекомендовал есть орехи и ягоды.
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«На первое место я бы поставил какао и шоколад без сахара. Также питать мозг можно орехами (не более 50 граммов в сутки), морской рыбой и ягодами — вишней, черникой, ежевикой, малиной (до стакана в сутки)», — сообщил Гинзбург.
Он отметил, что чем меньше тревожится человек, тем лучше его мозг проявляет свою работоспособность.
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