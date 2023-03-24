24 марта 2023, 12:07
Диетолог Гинзбург рассказал, какие напитки сгущают кровь
Диетолог Гинзбург: алкоголь, а также сладкие и соленые напитки сгущают кровь
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с изданием «Москва 24» рассказал, какие напитки сгущают кровь и провоцируют тромбоз.
По словам медика, в первую очередь к таким напиткам относится алкоголь, а также те, в которые добавляют сахар и соль.
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«Кровь сгущают все алкогольные и содержащие соль напитки, такие как рассол. Сюда относятся еще сахаросодержащие напитки, например сладкая газировка», — сообщил диетолог.
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Благодаря свертыванию крови человек не испытывает кровопотери, однако если процесс происходит слишком активно, то могут образовываться тромбы, объяснил врач.
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