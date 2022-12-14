Здоровье 14 декабря 2022, 18:24 Диетолог Гинзбург рассказал, какие молочные продукты опасны для здоровья Диетолог Гинзбург посоветовал сократить употребление сыра и сливочного масла Unsplash

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Сыр и сливочное масло могут принести существенный вред здоровью. Таким мнением поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист подчеркнул, что некоторые люди после употребления сыра могут сталкиваться с мигренью. В составе сыра присутствует большое количество аминоксилоты тирамин, которая и является причиной болей.

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«Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Он все-таки избыточно соленый. И для страдающих ожирением он тоже не полезен, потому что зачастую это слишком жирный продукт», — пояснил медик.

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Гинзбург рассказал также, что людям, которые страдают от избыточного веса, стоит сократить количество сливочного масла в рационе. Все дело в обилие жира в данном продукте.

Ранее Михаил Гинзбург рассказал, сколько пельменей можно съесть за один раз. По словам специалиста, нормой для человека является пять пельменей. При этом употреблять их стоит в сочетании с супом или салатом.