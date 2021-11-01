Диетолог Гинзбург рассказал, как следует питаться на самоизоляции

Питание на самоизоляции должно выглядеть так, чтобы не прибавлялись лишние килограммы, а также укреплялся иммунитет. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, написал сайт телеканала «Звезда».

Эксперт отметил, что рацион питания на самоизоляции должен стимулировать защитные функции организма с одной стороны и быть достаточно некалорийным с другой. Среди таких продуктов он выделил морскую рыбу, овощи, фрукты, ягоды, зелень, приправы, а также чеснок и лук. Не стоит забывать, по словам врача, и о кисломолочных продуктах и крупах.

«Все это питание отличается небольшой калорийностью. Более того, продукты с высокой калорийностью иммунитет снижают. Как пример, это сладости, выпечка, жирное мясо, сосиски, сардельки. Если человек это уберет, например, а первую группу добавит, то будет иммунитет хороший и лишних килограммов не наберет», — сообщил он.

Также Гинзбург посоветовал не злоупотреблять подсолнечным маслом, так как оно может спровоцировать воспалительные процессы. Лучше использовать оливковое, либо льняное.