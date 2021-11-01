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    01 ноября 2021, 12:07

    Диетолог Гинзбург рассказал, как следует питаться на самоизоляции

    Михаил Гинсбург: продукты с высокой калорийностью снижают иммунитет

    Оксана Лавнюженко

    Питание на самоизоляции должно выглядеть так, чтобы не прибавлялись лишние килограммы, а также укреплялся иммунитет. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, написал сайт телеканала «Звезда».

    Диетолог Гинзбург рассказал, как следует питаться на самоизоляции

    Эксперт отметил, что рацион питания на самоизоляции должен стимулировать защитные функции организма с одной стороны и быть достаточно некалорийным с другой. Среди таких продуктов он выделил морскую рыбу, овощи, фрукты, ягоды, зелень, приправы, а также чеснок и лук. Не стоит забывать, по словам врача, и о кисломолочных продуктах и крупах.

    «Все это питание отличается небольшой калорийностью. Более того, продукты с высокой калорийностью иммунитет снижают. Как пример, это сладости, выпечка, жирное мясо, сосиски, сардельки. Если человек это уберет, например, а первую группу добавит, то будет иммунитет хороший и лишних килограммов не наберет», — сообщил он.

    Также Гинзбург посоветовал не злоупотреблять подсолнечным маслом, так как оно может спровоцировать воспалительные процессы. Лучше использовать оливковое, либо льняное.