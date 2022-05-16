Диетолог Гинзбург рассказал, как избавиться от набранных из-за стресса килограммов

Многие люди во время стресса начинают «заедать» свою тревогу, что неизбежно приводит к набору лишнего веса. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал для радио Sputnik, как сбросить набранные во время стресса килограммы без вреда для здоровья.

В первую очередь необходимо снизить уровень тревоги, найдя что-то, что вас стабилизирует. После этого — сократить количество жирных продуктов и сахара, поскольку именно из-за этих продуктов человек набирает вес. В рацион нужно добавить сытные, но не очень калорийные продукты: овощи, фрукты, мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Сладкое лучше есть только после еды, но не на голодный желудок. При этом не стоит ставить себе жестких ограничений.

«Человек попадает в сценарий: килограммы по поводу нервов, нервы по поводу килограммов. То есть часто люди, тревожась, набирают вес и начинают тревожиться еще и по поводу веса. Они говорят, что вообще не будут ничего есть. Это грубейшая ошибка, потому что обычно возникает срыв, новый виток нарастания веса. Мы не должны испытывать чувство голода, оно тягостно, ведет к срывам и новым „нервным“ килограммам», — подчеркнул врач.