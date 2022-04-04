Диетолог Гинзбург рассказал, для чего детям витамин С

Витамин С необходим детям в умеренных количествах, поскольку он улучшает иммунитет, способствует нормальному росту и усвоению железа. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что несмотря на благотворное влияние витамина С на иммунную систему, нет исследований, доказывающих его прямое противодействие вирусам. Однако витамин участвует во множестве биохимических реакций, например, в синтезе коллагена — это один из ключевых компонентов суставов, костей, волос и кожи.

Кроме того, витамин С помогает нормальному усвоению железа.

«Железо необходимо ребенку для правильного развития, коллаген нужен детям, чтобы строились и росли костные структуры организма. Витамин С в достаточном количестве поддержит иммунную систему. Однако мы не можем рекомендовать его прием в больших дозах», — заключил врач.

Организм человека не производит витамин С самостоятельно, получать его можно из цитрусовых, свежих ягодах, зелени и болгарском перце.