Диетолог Гинзбург рассказал, что виноград и яйца способны влиять на качество сна

Некоторые продукты помогают в борьбе с бессоницей. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какими продуктами стоит разнообразить свой рацион, чтобы улучшить качество сна. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».

По словам медика, решить проблемы со мной может помочь красный виноград. В его составе содержится гормон сна мелатонин. С его помощью можно отрегулировать биологические часы. Кроме того, красный виноград нормализует вес и снижает риск развития гипертонии. Миндаль также является еще одним средством борьбы с бессоницей, так как он содержит в себе полезные элементы.

«Если говорить конкретно — магний — минерал, который успокаивает, улучшает клеточный обмен, снижает процессы возбуждения в клетках», — заметил медик.

Кроме того, стоит употреблять белковые продукты, в составе которых присутствует триптофан. Эта аминокислота способна превратиться в гормон радости, известный как серотонин, а затем в мелатонин.