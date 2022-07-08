Диетолог Гинзбург рассказал, что куркума защищает от рака
Диетолог Михаил Гинзбург назвал куркуму хорошим средством профилактики рака кишечника. Об этом сообщило «Радио КП».
Он пояснил, что куркумин обладает противоопухолевым эффектом.
«Вещество возвращает опухолевой клетке чувствительность к факторам апоптоза, то есть опухолевая клетка способна сама себя уничтожить», — уточнил диетолог.
Он заключил, что регулярное употребление куркумы понижает риск возникновения рака толстой и прямой кишки, груди и предстательной железы.