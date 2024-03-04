Здоровье 04 марта 2024, 12:22 Диетолог Гинзбург рассказал, что белый хлеб может вызывать диабет и подагру

Читать 360tv в

Белый хлеб, для которого используют пшеничную просеянную муку, может спровоцировать развитие целого ряда заболеваний. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он объяснил, что в белом хлебе почти нет пищевых волокон из-за сильной обработки муки. По этой причине содержащийся в хлебе крахмал быстро расщепляет глюкозу. Это, в свою очередь, приводит к негативным последствиям для всего организма.

Реклама

«Это болезни современного образа жизни — гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра», — рассказал Михаил Гинзбург.

Он посоветовал заменить белый хлеб продуктом с высоким содержанием пищевых волокон. Например, подойдет цельнозерновой или многозлаковый.

Авторы: