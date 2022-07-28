Диетолог Гинзбург раскрыл секрет питания долгожителей

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, от какой еды необходимо отказаться, а какую включить в рацион, чтобы продлить себе жизнь. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам медика, в первую очередь важно убрать сахар и углеводные продукты с высоким гликемическим индексом, например такие как картофель, белый рис и изделия из просеянной муки.

Диетолог также порекомендовал уменьшить потребление красного мяса и продуктов глубокой переработки, например сосисок и колбас. Кроме того, на продолжительность жизни влияют такие продукты как маргарин, кондитерские изделия, творожки, йогурты и подсолнечное масло. Все они содержат в своем составе вредные трансжиры.

Врач посоветовал есть больше морской рыбы, грубого хлеба, гречку и овсянку. Полезными будут все овощи за исключением картофеля, а также ягоды — ежевика, голубика, черника. В рацион питания стоит добавить всевозможное фрукты, однако в день рекомендуется съедать не более двух штук.

Кисломолочные продукты также хорошо повлияют на организм и на органы пищеварения, резюмировал Гинзбург.