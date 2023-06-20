Здоровье 20 июня 2023, 14:26 Диетолог Гинзбург предостерег людей с гипертонией от употребления кофе в жару

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, с гипертонией, лучше воздержаться от употребления кофе летом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что в жаркую погоду действие напитка усиливается. Поэтому после его употребления может значительно подняться давление,

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«То есть может неконтролируемо повышаться давление, появляться перебои в работе сердца и так далее. Поэтому при таких проблемах со здоровьем кофе пить нельзя», — подчеркнул диетолог.

При этом врач отметил, что здоровым людям не стоит отказываться от любимого напитка, для них противопоказаний нет.

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