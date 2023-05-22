Здоровье 22 мая 2023, 18:26 Диетолог Гинзбург посоветовал сердечникам отказаться от газировки и сладких молочных напитков

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Число людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями растет, и важно правильно питаться, чтобы не усугубить свое состояние. Об этом «Народным новостям» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, самое главное — это исключить сладкие напитки. Такие, как лимонады и газировки, а также молочные коктейли. В целом врач рекомендовал внимательно читать составы продуктов, которые покупает человек. Так должно быть как можно меньше сахара.

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«Нежелательно для пациентов с больным сердцем употреблять: мучные изделия и выпечку из просеянной муки, картофель, соль и солесодержащие продукты. Не рекомендуется употреблять красное мясо и изделия из глубокой переработки мяса: сосиски, сардельки, колбасу», — отметил врач.

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