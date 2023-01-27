27 января 2023, 13:50
Диетолог Гинзбург посоветовал пожилым людям чаще употреблять овощной салат с зерновым хлебом
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» рассказал, что самым полезным перекусом для пожилых людей будет кисломолочный напиток с мюсли или овощной салат с зерновым хлебом.
Также людям в возрасте рекомендуется есть яблоки.
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«Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — сказал диетолог.
В овощном салате с хлебом или же в кисломолочном напитке содержатся все необходимые минералы и полезные микроэлементы. По словам Гинзбурга, они надолго обеспечат людей энергией. Кроме того, эти продукты полезны при профилактике атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета.
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