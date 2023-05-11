Здоровье 11 мая 2023, 16:40 Диетолог Гинзбург посоветовал после 40 лет придерживаться средиземноморской диеты

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Средиземноморская диета последние годы становится все более популярной, особенно такая система питания полезна для людей после 40 лет. Об этом «Народным новостям» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его мнению, средиземноморская диета может стать залогом долголетия. Напомним, она содержит много рыбы, морепродуктов и свежих овощей. То есть продукты, богатые жирами, витаминами и клетчаткой.

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«Советы по замедлению старения очень очевидны. Помимо питания — это позитивный настрой и более-менее здоровый образ жизни. Двигательная активность и полноценный сон. Что касается с питанием, то я согласен с диетологом. Нужно значительно уменьшить потребление сахара, продукты с высоким гликемическим индексом, например: еда из белой муки, картофеля или риса», — подчеркнул Михаил Гинзбург.

Он также посоветовал отказаться от трансжиров и красного мяса, делать акценты на растительный белок.

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