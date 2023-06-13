Здоровье 13 июня 2023, 13:17 Диетолог Гинзбург посоветовал поддерживать питьевой режим для избежания скачков давления

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В жаркую погоду давление может подниматься как у гипертоников, так и у гипотоников. Чтобы избежания таких колебаний, очень важно не допускать обезвоживания организма, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, летом следует держать бутылку воды под рукой и не лениться пить даже тогда, когда этого не хочется — чувство жажды может быть запоздалым.

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Врач отметил, что гипотоникам помимо воды можно выпить кофе, женьшень, элеутерококк. Эти тонизирующие напитки способствуют поддержанию тонуса сосудов, сообщили «Известия».