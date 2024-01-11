11 января 2024, 13:35
Диетолог Гинзбург посоветовал переходить на здоровый образ жизни после праздников постепенно
Переход на ЗОЖ после новогодних праздников должен проходить постепенно, чтобы не травмировать организм. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Если у человека есть проблемы со сном, можно выйти на вечернюю прогулку, принять ванну и проветрить спальню.
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«Забраться под воздушное одеяло, на хорошем матрасе, выключить весь свет, убрать весь звук, уснуть и проспать до утра», — добавил медик.
Что касается питания, диетолог порекомендовал сделать его трехразовым. Между приемами пищи не должно быть каких-либо перекусов. Утро следует начинать со стакана теплой воды с имбирем или лимоном.
Питание
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