Здоровье 11 января 2024, 13:35 Диетолог Гинзбург посоветовал переходить на здоровый образ жизни после праздников постепенно

Читать 360tv в

Переход на ЗОЖ после новогодних праздников должен проходить постепенно, чтобы не травмировать организм. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Если у человека есть проблемы со сном, можно выйти на вечернюю прогулку, принять ванну и проветрить спальню.

Реклама

«Забраться под воздушное одеяло, на хорошем матрасе, выключить весь свет, убрать весь звук, уснуть и проспать до утра», — добавил медик.

Что касается питания, диетолог порекомендовал сделать его трехразовым. Между приемами пищи не должно быть каких-либо перекусов. Утро следует начинать со стакана теплой воды с имбирем или лимоном.