Здоровье 09 августа 2023, 23:34 Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от мяса в жаркую погоду

Читать 360tv в

В жаркую погоду лучше избегать некоторых продуктов. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой еды лучше избегать. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист посоветовал отказаться от мяса, так как оно является разогревающей пищей. После употребления температура тела повышается. Из-за этого нарушается терморегуляция.

Реклама

Гипертоникам же стоит воздержаться от соленой пищи. Избыток соли повышает артериальное давление. При заболевании почек же увеличивается риск образования почечных камней, написал сайт kp.ru.