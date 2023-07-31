Здоровье 31 июля 2023, 13:31 Диетолог Гинзбург посоветовал не есть собранные в лесу грибы

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Употребление самостоятельно собранных в лесу грибов может быть опасным для здоровья. Таким мнением поделился диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснил, что грибы могут служить причиной серьезного отравления. Причем оно сопровождается не только тошнотой и рвотой, но и общей интоксикацией организма. Среди прочего из-за употребления лесных грибов могут возникнуть проблемы с почками.

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«Поэтому условно съедобные грибы точно не стоит трогать. Про съедобные (подосиновики, подберезовики) тоже сложно сказать что-то однозначное», — отметил Гинзбург.