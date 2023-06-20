Здоровье 20 июня 2023, 17:28 Диетолог Гинзбург посоветовал людям с заболеваниями желудка и диабетом отказаться от кваса

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Квас по праву считается одним из самых главных летних напитков, но некоторым людям от него лучше отказаться. Обэтом News.ru рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Он также отметил, что не стоит пить квас тем, у кого есть проблемы с алкоголем. Кроме того, детям до 12 лет тоже не стоит давать этот напиток.

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«Квас вреден для людей с заболеваниями желудка, с гастритом, для диабетиков из-за большого количества сахара, а также для алкоголиков. Даже воздерживающийся от спиртного алкоголик может ощутить ароматы спирта в квасе и сорваться», — подытожил Гинзбург.

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