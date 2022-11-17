Здоровье 17 ноября 2022, 13:44 Диетолог Гинзбург посоветовал гипертоникам пить кефир Диетолог Гинзбург: кефир же является пробиотиком, восстанавливающим микрофлору freepik

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Содержащиеся в кефире бифидо- и лактобактерии блокируют развитие «плохих» бактерий. Об этом в эфире программы «О самом важном» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, написало ИА Nation News.

Он посоветовал людям, страдающим гипертонией, употреблять этот продукт.

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Врач объяснил, что факультативные бактерии, которые живут в организме, провоцируют отравление токсинами и воспаления. Кроме того, они влияют на повышение артериального давления.

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Кефир, за счет своих свойств, подавляет токсины и восстанавливает полезную микрофлору.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой заправкой можно заменить майонез в новогодних блюдах. Врач посоветовал использовать для салатов сметану, либо оливковое масло. Он подчеркнул, что жирность сметаны не должна превышать 15%. Заправка блюд майонезом, по словам специалиста, может нанести колоссальный вредит организму, провоцируя тяжесть в желудке или проблемы с кишечником.