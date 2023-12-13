Здоровье 13 декабря 2023, 13:10 Диетолог Гинзбург посоветовал есть картофель остывшим и с овощами

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Картофель является источником быстрых углеводов, поэтому, чтобы не набрать лишние кило, нужно включать его в рацион с осторожностью. Об этом радиостанции Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он объяснил, что картофель не стоит есть каждый день, более того, рекомендовал ограничить и порции. Также стоит варить картофель в мундире, чтобы он меньше разваривался, и выбирать нерассыпчатые сорта.

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«Лучше есть его остывшим. Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется», — добавил врач.

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