Здоровье 14 августа 2023, 10:57 Диетолог Гинзбург порекомендовал выпивать не более одного стакана кваса в день

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям выпивать не более одного стакана кваса в день. В разговоре с радиостанцией Sputnik он предупредил, что чрезмерное употребление этого напитка может оказывать негативное воздействие на организм.

По словам Гинзбурга, в современных условиях квас готовят с избыточным количеством сахара. У любителей этого напитка возникает риск набрать лишний вес и столкнуться с сахарным диабетом.

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Кроме того, квас нежелательно пить людям с заболеваниями органов ЖКТ. Что касается окрошки, приготовленной на квасе, то стоит ограничиться одной порцией в день, заключил диетолог.