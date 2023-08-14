14 августа 2023, 10:57
Диетолог Гинзбург порекомендовал выпивать не более одного стакана кваса в день
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям выпивать не более одного стакана кваса в день. В разговоре с радиостанцией Sputnik он предупредил, что чрезмерное употребление этого напитка может оказывать негативное воздействие на организм.
По словам Гинзбурга, в современных условиях квас готовят с избыточным количеством сахара. У любителей этого напитка возникает риск набрать лишний вес и столкнуться с сахарным диабетом.
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Кроме того, квас нежелательно пить людям с заболеваниями органов ЖКТ. Что касается окрошки, приготовленной на квасе, то стоит ограничиться одной порцией в день, заключил диетолог.
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