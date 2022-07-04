Диетолог Гинзбург порекомендовал россиянам блюдо для похудения

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал россиянам почаще употреблять в пищу суп. В этом блюде не только меньше калорий, по сравнению с другими, но оно также отлично помогает в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом написал Ura.ru.

«Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается», — отметил диетолог.

Гинзбург также добавил, что суп, в отличие от другой еды, лучше переваривается, а также меньше раздражает желудок. Причем вариантов этого блюда существует множество: супы могут быть крупяные, молочные, рыбные, мясные.

По словам диетолога, даже не случайно то, все все кухни мира имеют свои разновидности супов.