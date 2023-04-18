Здоровье 18 апреля 2023, 13:22 Диетолог Гинзбург порекомендовал пожилым людям есть болгарский перец Врач Гинзбург: болгарский перец поможет пожилым в профилактике атеросклероза

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с изданием «Москва24» объяснил, почему пожилым людям необходимо добавить в рацион болгарский перец. По словам специалиста, этот овощ помогает в профилактике атеросклероза, подагры и других заболеваний.

В состав болгарского перца входит много калия и магния, которые поддерживают работу сердца.

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«Калий и магний очень хороши для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды выполняют функцию антиоксидантов в организме», — сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что болгарский перец необходимо употреблять в пищу и людям с сахарным диабетом, поскольку пищевые волокна, содержащиеся в нем, замедляют всасывание сахаров.