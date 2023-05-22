Здоровье 22 мая 2023, 14:05 Диетолог Гинзбург порекомендовал людям с проблемами сердца сократить потребление кофе до четырех чашек

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Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал людям, у которых выявили сердечно-сосудистые проблемы, пить чай и кофе не чаще четырех раз в день. Об этом написали«Народные новости».

Ранее СМИ сообщили, что в России увеличилось число пациентов, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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«Считается, что умеренное потребление кофе — это четыре-пять чашечек в день. Лучше всего употреблять зеленый чай, но не больше двух-трех чашечек в день. Для сердечников также полезно какао», — отметил медик.

Он добавил, что сердечникам не стоит употреблять сахаросодержащие, а также всевозможные газированные напитки. Также не рекомендуется пить молочные напитки с добавлением сахара.