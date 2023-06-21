Здоровье 21 июня 2023, 11:50 Диетолог Гинзбург порекомендовал есть овощи и фрукты для снижения холестерина

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Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «ФедералПресс» порекомендовал людям с повышенным холестерином есть овощи и фрукты, а также грубый хлеб.

Врач предупредил, что чрезмерное количество холестерина может спровоцировать инсульт или развитие ишемической болезни сердца.

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«Снизить холестерин помогут продукты, содержащие хорошее количество пищевых волокон, — овощи, фрукты, грубый хлеб, крупы, бобовые. Также к ним можно добавить морскую жирную рыбу, богатую омега-3», — добавил диетолог.

Пищевые волокна вышеперечисленных продуктов задерживают часть желчных кислот, которые образуются из холестерина, и не дают им всасываться обратно.