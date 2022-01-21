Диетолог Гинзбург порекомендовал есть на завтрак овсянку, тосты из ржаного хлеба и фрукты

На завтрак лучше всего есть овсяную кашу с тостами из ржаного хлеба, а также фрукты. Таким мнением с NEWS.ru поделился доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, первый прием пищи должен быть полезным и содержательным. Если не хочется есть овсяную кашу, можно заменить ее на мюсли, смешав их с кисломолочным напитком.

«Традиционно, [начинать день] лучше с овсяночки. Тосты из ржаного хлеба очень хороши, наверное, лучше фрукты, чем фруктовый сок. Яблоко, например. Можно добавить кисломолочный напиток. Как вариант, вместо овсяной каши можно смешать кисломолочный напиток и мюсли. Запивать можно какао — все перечисленное относится к оздоровительным продуктам», — рассказал диетолог.

Также Гинзбург отметил, что можно чередовать подобный завтрак с глазуньей с беконом, однако он будет не таким полезным, как овсянка или мюсли. Если хочется съесть яйца, то лучше всего будет сварить их всмятку, заключил специалист.