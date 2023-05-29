Здоровье 29 мая 2023, 10:58 Диетолог Гинзбург порекомендовал есть бобовые для лучшего усвоения кальция

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с изданием «Москва 24» порекомендовал включить в рацион бобовые для лучшего усвоения кальция.

Также помогают лучше усваивать кальций продукты с содержанием витамина D.

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«Витамин K2 — это прежде всего бобовые всех видов. Надо съедать хотя бы одну порцию в день. Витамин D — это жирная морская рыба, рыбий жир, яичные желтки», — сообщил медик.

Гинзбург подчеркнул, что если в рационе человека присутствует много молочных и кисломолочных продуктов, то заработать дефицит кальция будет достаточно трудно.