Здоровье 05 сентября 2023, 15:30 Диетолог Гинзбург: пересоленные продукты и чипсы негативно влияют на работу почек

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Чрезмерное употребление пересоленных продуктов и картофельных чипсов может привести к нарушениям в работе почек. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, функциональную активность органа также снижают копченые и жареные продукты. Кроме того, на здоровье почек негативно сказывается употребление мяса в больших количествах.

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Диетолог отметил, что содержащийся в мясных продуктах белок создает в крови избыток аминокислот, который приходится перерабатывать почкам.