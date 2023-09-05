05 сентября 2023, 15:30
Диетолог Гинзбург: пересоленные продукты и чипсы негативно влияют на работу почек
Чрезмерное употребление пересоленных продуктов и картофельных чипсов может привести к нарушениям в работе почек. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, функциональную активность органа также снижают копченые и жареные продукты. Кроме того, на здоровье почек негативно сказывается употребление мяса в больших количествах.
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Диетолог отметил, что содержащийся в мясных продуктах белок создает в крови избыток аминокислот, который приходится перерабатывать почкам.
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