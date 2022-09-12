Диетолог Гинзбург перечислил самые популярные и вредные продукты среди россиян | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Гинзбург перечислил самые популярные и вредные продукты среди россиян Диетолог Гинзбург: сахаросодержащие продукты и снеки вредят здоровью unsplash.com

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Ura.ru перечислил продукты, которые являются самыми вредными и в то же время самыми любимыми у российских граждан.

По словам медика, к таковым можно отнести сладости, различные снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты.

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«Тут далеко ходить не надо. Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики», — сообщил Гинзбург.

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Сладкие молочные продукты являются вредными из-за возможного добавления в них пальмового масла. Оно не имеет своего вкуса и запаха, но вреда от него гораздо больше, чем от молочного жира, заключил доктор медицинских наук.

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