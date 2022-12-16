Здоровье 16 декабря 2022, 19:26 Диетолог Гинзбург перечислил продукты, полезные для сердца Диетолог Гинзбург: кефир и морская рыба полезны для сердца

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты снижают вероятность сердечного приступа. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Врач рекомендовал включить в рацион кисломолочные продукты, например, кефир. Также полезна жирная морская рыба, уточнил сайт «Аргументы и факты».

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«Также надо есть больше грубых круп вроде гречки или овсянки, грубого хлеба», — добавил Гинзбург.

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Не стоит забывать и об овощах, фруктах, ягодах, зелени и орехах. Все эти продукты улучшают кровь и снижают воспаление сосудистой сетки и риск образования тромбов, заключил диетолог.

Врач Светлана Малиновская ранее рассказала, что селедка укрепляет иммунитет, а также нервную и сердечно-сосудистую систему. В ней содержатся жирные кислоты омега-3, витамины А, Е, D и арахидоновая кислота. Лучше всего покупать целую, а не нарезанную рыбу и перед приготовлением вымачивать ее в молоке, уточнила Малиновская.

Врач также добавила, что для иммунитета полезны квашенная капуста и соленые огурцы. Причем последние должны быть именно солеными, а не маринованными.