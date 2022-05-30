Диетолог Гинзбург объяснил вред крабовых палочек

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что крабовые содержат большое количество химических добавок вроде красителей и усилителей вкуса. Они могут привести к ускоренному старению организма, сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист подчеркнул, что переработанные продукты также повышают риск развития онкологических заболеваний.

«Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней (например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — ред.)», — сказал диетолог.

Гинзбург посоветовал есть переработанные продукты не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции.