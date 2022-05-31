Диетолог Гинзбург объяснил, почему яблоко является самым полезным летним фруктом

Врач-диетолог Михаил Гинзбург считает, что яблоко является самым полезным летним фруктом. По его словам, в нем содержится множество необходимых для человека витаминов и микроэлементов, передала «Вечерняя Москва».

«В яблоке много полезного: в частности, кверцетин — биоактивное вещество, которое защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и вообще считается, что увеличивает продолжительность жизни», — сказал Гинзбург.

Он также рекомендовал чередовать этот фрукт с грушей, в составе которой также есть множество пищевых волокон.

«Груши тоже стоит есть каждый день. Груши можно сочетать и чередовать с яблоками, они полезны тем же, плюс там побольше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, и там их полная гамма», — отметил специалист.

Из ягод Гинзбург предложил обратить внимание на сливы, которые способствуют правильной работе кишечника и также содержат различные витамины и пищевые волокна.