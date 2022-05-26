Диетолог Гинзбург объяснил, какая пищевая привычка приводит к перееданию

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что зачастую человек переедает из-за быстрого и неправильного поглощения пищи. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, есть много факторов, которые указывают на то, что лучше есть медленно и тщательно пережевывать еду.

«Чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают. Многое зависит от каждого отдельного человека и дополнительных факторов, но в целом показано, что лучше есть медленно. Тогда ты по крайне мере будешь защищен от переедания», — сказал Гинзбург.

Диетолог посоветовал не отвлекаться во время еды на новости и сериалы, выбирать пищу, богатую пищевыми волокнами, а также употреблять побольше зелени. Овощи отлично подойдут в качестве гарниров, заключил он.