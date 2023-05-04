Здоровье 04 мая 2023, 18:18 Диетолог Гинзбург объяснил, что в жару хочется меньше есть из-за перегрева тела

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В жару многие люди замечают, что у них снижается аппетит, и на это есть причины. Об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что организм защищает себя от перегрева. Поэтому многие люди чувствуют снижение аппетита.

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«Включается такой механизм интересный — потребление пищи становится тягостным, потому что возникает избыточный перегрев тела. Он инстинктивный и не осознается», — объяснил диетолог.

Он добавил, что именно по этой причине летом легче соблюдать диету, а многие люди, не стараясь, сбрасывают несколько килограммов.

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