Здоровье 26 февраля 2024, 16:30 Диетолог Гинзбург объяснил, что стевию запретят в виде БАДа из-за невозможности посчитать долю подсластителя

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В России с 27 февраля вступит в силу запрет использования стевии в качестве БАДа, его приняли из-за сложности с подсчетом массовой доли подсластитетля. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он объяснил, что под стевиолгликозидом понимают конкретное вещество с определенной формулой и граммажем, разрешенным к использованию. И хотя само по себе оно не опасно, необходимо контролировать сферу подсластителей.

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«Скорее всего, решение запретить стевию — это чисто „роспотребнадзорский вопрос“, цель которого — облегчить контроль за подсластителем», — отметил Гинзбург.

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