Диетолог Гинзбург объяснил, чем полезен тофу

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что тофу способствует не только профилактике возрастных болезней, но и увеличивает продолжительность жизни. Об этом написал Ura.ru.

«Полезен он тем, что во-первых это очень хороший качественный белок. Во-вторых этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина. А мы, во второй половине жизни особенно, уже хотели бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного. В этом плане можно сказать, что тофу способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни», — сообщил диетолог.

Кроме того, в тофу содержатся изофлавоны, которые снижают уровень воспаления в организме и защищают его от развития болезней.

Для женщин тофы полезен тем, что он может замедлить появление климакса. То есть вещества, которые содержатся в этом продукте, гармонизируют женский гормональный обмен.