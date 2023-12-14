Здоровье 14 декабря 2023, 12:23 Диетолог Гинзбург назвал зеленый чай самым полезным

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Зеленый чай считается самым полезным для здоровья. Для хорошего самочувствия в день рекомендуется пить по три-четыре чашки, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в напитке содержится большое количество галловой кислоты и ее производных. Это флавоноиды, которые обладают противовоспалительным действием и замедляют все процессы старения.

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Также врач порекомендовал пить белый неферментированный чай. Он не очень характерен для нашего питания, но полезен так же, как и зеленый, отметил Гинзбург.