Диетолог Гинзбург назвал ранние симптомы диабета

Если внимательно относиться к своему здоровью и появляющимся симптомам, можно предотвратить многие неприятные последствия. Врач-диетолог Александр Гинзбург рассказал ИА Nation News, в каких случаях можно заподозрить начало диабета и нужно срочно проверять сахар.

Иногда повышенный сахар проявляется в весьма неожиданных симптомах.

«Самые ранние симптомы, когда надо бежать и проверять уровень сахара —гнойничковые заболевания на коже и генитальный зуд. Это связано с тем, что кожа, сальные и потовые железы выделяют более сладкий секрет. Из-за этого начинают размножаться бактерии. Второй ранний симптом — снижение иммунитета», — рассказал Гинзбург.

Он напомнил, что в группу риска входят те, в кого есть родственники с диабетом, а также люди с избыточным весом (особенно это касается тех, у кого ожирение «по мужскому типу», то есть, когда жир в основном откладывается на животе). Таким людям стоит проходить диагностику регулярно.