Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые продлевают молодость

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты следует включить в рацион людям старше 50 лет, чтобы оставаться здоровыми и молодыми. Об этом сообщило ИА Nation News.

Врач посоветовал ограничить количество жареного мяса, сахара и маргарина в питании. Он отметил, что эти продукты повышают риск возникновения атеросклероза, артериальной гипертонии, ожирения и сахарного диабета.

Следует добавить в рацион морскую рыбу, кисломолочные продукты, гречку, овсянку, грубые крупы и хлеба грубого помола, пояснил Гинзбург.

«И включить большую группу — овощи, фрукты, ягоды, зелень. Прям вот есть, есть и есть. Хороши морепродукты, хороши восточные приправы», — рассказал он.

Также врач отметил, что важно принимать витамины и другие добавки, так как без них после 50 лет поддерживать здоровье организма непросто.

«То есть нужно в плане добавок Омега-3 жирные кислоты и витамин D, как минимум. Для мужчин очень хороши источники селена, а для женщин — источники кальция», — заключил Гинзбург.