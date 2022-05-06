Диетолог Гинзбург назвал продукт, позволяющий сохранить красоту и молодость

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что шпинат обладает полезными свойствами, которые помогают человеку сохранить красоту и молодость. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметил, что листья этого растения богаты кальцием и витамином С, которые усиливают синтез коллагена и делают кожу более эластичной, сообщила «Свободная пресса».

Также в шпинате содержится большое количество витамина А, который улучшает состояние кожи, а витамин К препятствует повреждению сосудов при атеросклерозе.

«А еще шпинат — это источник фолиевой кислоты, чрезвычайно важной для процессов регенерации. Она омолаживает человеческий организм, а ее нехватка может привести к тяжелым формам анемии», — отметил диетолог.

Помимо всего прочего, шпинат может помочь укрепить сосуды и костную ткань в организме.