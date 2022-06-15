Диетолог Гинзбург назвал полезные при депрессии продукты

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогают в борьбе с депрессией. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, эффективны продукты с высоким содержанием омега-3, например, жирная рыба или рыбий жир. Это кислота, которая необходима для питания мозга. Важен и уровень витамина D в организме. Он также содержится в морепродуктах. Еще Гинзбург отметил бобовые, крупы и кисломолочные продукты — они уменьшают воспаление мозга.

«И на третье место я бы поставил растительные факторы, которые в силу своей специфики улучшают питание головного мозга. Здесь я бы отметил в первую очередь вишню и черешню, все ягоды, включая клубнику, малину», — заключил врач.