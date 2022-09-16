Диетолог Гинзбург назвал опасными морсы с сахаром | 360°

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Диетолог Гинзбург назвал опасными морсы с сахаром

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что морсы с сахаром вредны для здоровья. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным радиостанции «Комсомольская правда», сахар имеет свойство накапливаться в организме и способен нарушить обмен веществ. Сладкие морсы способствуют развитию ожирения, сахарного диабета и гипертонии.

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«Это может вызвать ускоренное старение, стать причиной ряда опухолей. Для женщин — это рак молочной железы, повышается вероятность этого недуга», — подчеркнул Гинзбург.

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