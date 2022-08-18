Диетолог Гинзбург назвал опасность грибов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что грибы могут спровоцировать расстройство желудка или аллергию, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, это связано с их способностью накапливать вредные вещества из окружающей среды. Если собирать грибы в загрязненных районах, то концентрация токсинов в них может быть очень высокой.

Гинзбург рекомендовал не употреблять грибы людям с непереносимостью, беременным женщинам и детям младше трех лет.

«Желательно исключить их из детского рациона. Если кормить ребенка грибами, то стоит совмещать их с другой пищей (крупы, хлеб, овощи), чтобы снизить токсическую нагрузку», — заключил врач.