Здоровье 31 января 2024, 12:42 Диетолог Гинзбург назвал оливковое масло самым полезным

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Состав жирных кислот в подсолнечном масле не очень хороший, поэтому злоупотреблять им не стоит. Самым полезным является оливковое масло, сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сайту aif.ru.

По словам специалиста, в нем больше всего содержится полезной олеиновой жирной кислоты. Также безвредным для здоровья считается льняное масло, которое богато полезными омега-3 жирными кислотами, сообщил RT.

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Диетолог также отметил, что оптимальная доза подсолнечного масла — не более одной чайной ложки в день.