Здоровье 31 января 2024, 17:31 Диетолог Гинзбург назвал красное мясо самым вредным жареным продуктом

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При жарке красного мясо вырабатывается наибольшее число канцерогенов, которые провоцируют развитие рака. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, именно красное мясо в жареном виде является одним из самых вредных продуктов. Особенно, если его доводят до состояния обугливания. Поэтому стоит выбирать други способы приготовления, при которых выделяется меньше канцерогенов.

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«Поэтому, если очень хочется съесть мясо в таком виде, то следует выбирать щадящие способы жарки: легкое и неглубокое обжаривание», — посоветовал врач.

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