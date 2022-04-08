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    08 апреля 2022, 14:39

    Диетолог Гинзбург рассказал, как капуста помогает в профилактике рака

    Дарья Морозова

    Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что квашеная капуста полезна для профилактики рака толстой кишки. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

    По данным сайта «Экономика сегодня», в капусте содержатся ферменты, которые способствуют улучшению пищеварения. Точно так же влияют на организм кисломолочные продукты.

    «Одна-две порции кисломолочного напитка, лучше разных, от местных производителей и с коротким сроком годности, плюс одна-две порции квашеной капусты обеспечат защиту от рака толстого кишечника», — рассказал Гинзбург.