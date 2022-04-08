Диетолог Гинзбург рассказал, как капуста помогает в профилактике рака

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что квашеная капуста полезна для профилактики рака толстой кишки. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным сайта «Экономика сегодня», в капусте содержатся ферменты, которые способствуют улучшению пищеварения. Точно так же влияют на организм кисломолочные продукты.

«Одна-две порции кисломолочного напитка, лучше разных, от местных производителей и с коротким сроком годности, плюс одна-две порции квашеной капусты обеспечат защиту от рака толстого кишечника», — рассказал Гинзбург.